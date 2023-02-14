«Троянский конь» Пентагона: Госдума приняла обращение к парламентам мира об опасности военных биолабораторий США

Сегодня Госдума единогласно приняла обращение Федерального собрания к парламентам стран мира в связи с глобальной угрозой военно-биологической деятельности США за пределами своей территории.

«Федеральное собрание РФ призывает парламенты стран мира, где действуют подконтрольные США биологические лаборатории, дать правовую и политическую оценку соглашениям, которые их национальные службы здравоохранения заключают с Министерством обороны США. Данные соглашения носят заведомо дискриминационный характер и преследуют цель скрыть от граждан опасность проводимых исследований. Свидетельством этого является режим ограничения или даже полного запрета доступа в биологические лаборатории и к осуществляемым в них работам даже для национальных служб безопасности», – говорится в обращении.

Один из разработчиков проекта обращения вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала биолаборатории США «троянским конем» Пентагона, который под прикладными изысканиями скрывает разработку биологического оружия. «Глобальный проект по разработке оружия массового поражения. Полагаю, что вся информационная шумиха против России, которая инициирована США, направлена, в том числе, и на то, чтобы отвлечь внимание мира от той новой разработки и той новой угрозы, которая готовится человечеству с катастрофическими последствиями… Вопрос отсроченного времени – где, когда и кем будет применяться биологическое оружие», – подчеркнула она

«Федеральное Собрание Российской Федерации обращается к парламентам всех стран мира с призывом запросить у национальных правительств информацию о наличии и характере деятельности Агентства, наносящей ущерб их национальному суверенитету. Это позволит выявить истинное содержание реализуемых США медико-биологических проектов и предотвратить скрытые в них военно-биологические угрозы и катастрофические последствия для жизни и здоровья людей», – отмечается в обращении российского парламента.

Как подчеркнула Яровая, Россия по-прежнему будет предлагать международное расследование по всем этим фактам. «Результаты расследования, к которым мы пошагово приходим, дают нам полное основание требовать такого расследования и ответственности всех тех, кто сегодня готовит для человечества новую биологическую катастрофу», – заключила вице-спикер Госдумы.

Планируется, что завтра, 15 февраля, обращение будет рассмотрено на пленарном заседании Совета Федерации. После принятия документ будет направлен в ООН, Межпарламентский союз, парламент ЕС, Парламентскую ассамблею Организации Договора о коллективной безопасности, Межпарламентскую Ассамблею государств-участников Содружества независимых государств, Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Межпарламентскую Ассамблею Православия, Шанхайскую организацию сотрудничества, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России и парламенты стран мира.

Москва, Мария Соколова

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