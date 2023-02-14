Госдума утвердила порядок выплаты пенсий в новых регионах РФ

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект об особенностях пенсионного и социального обеспечения в Луганской и Донецкой народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. Документ также предусматривает переход на российский возраст ухода на пенсию в течении 10 лет.

Согласно документу, с 1 марта в новых российских регионах выплаты пенсионерам будут устанавливаться и выплачиваться в соответствии с законодательством РФ. «Если при перерасчете размера пенсии, ежемесячной пенсионной выплаты размер пенсии в соответствии с законодательством РФ не достигнет размера пенсии, ежемесячной пенсионной выплаты, выплачиваемой на день, предшествующий дню такого перерасчета, к пенсии устанавливается доплата», – говорится в пояснительной записке.

Размер доплаты будет определяться как разница между размером старой и новой пенсии.

В документе также отмечается, если при назначении пенсии впервые у гражданина отсутствует возможность подтвердить периоды работы и размер заработка, такие данные «могут быть установлены на основании решения межведомственной комиссии по реализации трудовых, пенсионных и социальных прав граждан».

По данным разработчиков законопроекта, законопроект касается порядка 1,73 млн человек.

Москва, Мария Соколова

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