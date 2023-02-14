Госдума обеспечила интеграцию новых регионов РФ в сфере образования, здравоохранения и соцзащиты

Сегодня Госдума приняла ряд законов об интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в российское законодательство в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты.

Принятые документы определяют особенности с выплатой пенсий, больничных, пособий по беременности, родам и по уходу за ребенком, а также поддержкой ветеранов, инвалидов и других категорий граждан.

«Уже принято 18 законов в целях интеграции новых регионов. 20 законопроектов находятся на рассмотрении. Наша задача – выйти на принятие решений, обеспечивающих оказание мер социальной поддержки жителям Луганской, Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 1 марта», – отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Сегодня нижняя палата парламента приняла в общей сложности шесть законопроектов, которые определяют переход новых субъектов РФ на российское законодательство. В частности, определены переходные периоды для организации работы образовательных учреждений. До 1 сентября 2024 года все преподаватели этих регионов будут освобождены от прохождения аттестации, а образовательные организации будут работать на основе временной лицензии. До ее получения будут признаваться лицензии, действовавшие на день принятия регионов в РФ, но не дольше чем до 1 января 2025 года. Основную бессрочную лицензию нужно будет получить до 1 января 2026 года. В сфере здравоохранения принятый закон разрешает медицинскую и фармацевтическую деятельность, регулирует вопросы обращения лекарственных средств и медицинских изделий, а также контроль за их качеством.

Москва, Мария Соколова

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