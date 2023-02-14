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Вторник, 14 февраля 2023, 17:55 мск

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Госдума одобрила штрафы за перепродажу сведений из ЕГРН

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект об административной ответственности за перепродажу сведений из Госреестра недвижимости, а также за создание сайтов-двойников этой организации. Штрафные санкции увеличатся до 400 тысяч рублей для юрлиц.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, действующее законодательство не содержит мер ответственности за распространение сведений из ЕГРН и за создание сайтов-двойников Росреестра. «Указанные обстоятельства, в том числе статистические данные и судебная практика, свидетельствуют о неэффективности существующего нормативно-правового регулирования и необходимости введения нового состава административного правонарушения как превентивной меры, направленной на сдерживание лиц, организующих деятельность сайтов-двойников Росреестра, от осуществления незаконной деятельности», – пояснили авторы законопроекта.

Предполагается, что в КоАП появятся два новых пункта статьи 14.35 «Нарушение законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и кадастровой деятельности». За перепродажу выписок из Госреестра недвижимости и создание его сайтов-двойников планируется ввести административный штраф для граждан до 25 тысяч рублей, для должностных лиц – до 50 тысяч, для юрлиц – до 400 тысяч рублей.

При этом предполагается, что повторное совершение такого правонарушения может стоить гражданам до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – до 100 тысяч, для юрлиц штраф вырастет до 600 тысяч рублей.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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