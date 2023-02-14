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Вторник, 14 февраля 2023, 18:59 мск

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Госдума разрешила использовать ФНБ независимо от его ликвидности

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Сегодня Госдума одобрила в первом чтении поправки в Бюджетный кодекс, которые позволяют предоставлять регионам специальные казначейские кредиты из Фонда национального благосостояния независимо от его ликвидности. По мнению авторов документа, нововведение улучшит ситуацию с закредитованностью субъектов РФ и позволит поддержать ключевые отрасли экономики.

«В целях обеспечения возможности направления средств Фонда национального благосостояния (далее – ФНБ) на реализацию необходимых стране проектов законопроектом предусматривается в 2023 году возможность финансирования за счет средств ФНБ самоокупаемых инфраструктурных проектов и осуществления иных инвестиций вне зависимости от размера средств ФНБ, размещенных на депозитах и банковских счетах в Банке России», – отмечается в пояснительной записке.

Таким образом законопроект снимает соответствующие ограничения по использованию средств ФНБ.

Планируется, что кредиты будут выдаваться на срок до 15 лет под 3% годовых «с правом досрочного отзыва и погашения в общем объеме до 250 млрд рублей».

Кроме того, предполагается предоставить правительству РФ право списать долги региона по коммерческим и бюджетным кредитам, полученным для погашения долговых обязательств по госбумагам. Объем списаний будет зависеть от «суммы поступления в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации новых инвестиционных проектов, которые будут одобрены до 1 января 2024 года».

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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