Госдума одобрила бесплатный проезд школьных автобусов по платным трассам

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене для школьных автобусов оплаты проезда по платным участкам автодорог.

«Настоящим законопроектом предлагается установить общую гарантию бесплатного проезда по платным дорогам (платным участкам дорог) для школьных автобусов и автобусов, осуществляющих организованную перевозку группы детей, в том числе, если указанные категории автобусов осуществляют перевозку в междугородном и международном сообщении», – говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что эта норма распространится на все автобусы, которые перевозят организованные группы детей, например, на соревнования, экскурсии или лагеря отдыха.

Новый порядок проезда вступит в силу с 1 сентября 2023 года. В настоящее время такое право имеют рейсовые автобусы, почтовые и аварийно-спасательные службы и другой спецтранспорт.

Москва, Мария Соколова

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