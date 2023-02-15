российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 15 февраля 2023, 18:08 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Госдума одобрила бесплатный проезд школьных автобусов по платным трассам

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене для школьных автобусов оплаты проезда по платным участкам автодорог.

«Настоящим законопроектом предлагается установить общую гарантию бесплатного проезда по платным дорогам (платным участкам дорог) для школьных автобусов и автобусов, осуществляющих организованную перевозку группы детей, в том числе, если указанные категории автобусов осуществляют перевозку в междугородном и международном сообщении», – говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что эта норма распространится на все автобусы, которые перевозят организованные группы детей, например, на соревнования, экскурсии или лагеря отдыха.

Новый порядок проезда вступит в силу с 1 сентября 2023 года. В настоящее время такое право имеют рейсовые автобусы, почтовые и аварийно-спасательные службы и другой спецтранспорт.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

Киевский режим готовит покушение на Байдена: во всем обвинят Россию / Депутаты Госдумы денонсировали Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию / «Они хамят, а мы молчим»: в Госдуме оценили работу МИД РФ / Госдума разрешила использовать ФНБ независимо от его ликвидности / Госдума одобрила штрафы за перепродажу сведений из ЕГРН / Госдума обеспечила интеграцию новых регионов РФ в сфере образования, здравоохранения и соцзащиты / Госдума утвердила порядок выплаты пенсий в новых регионах РФ / «Троянский конь» Пентагона: Госдума приняла обращение к парламентам мира об опасности военных биолабораторий США

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Политика, Россия, Транспорт, Экономика, Госдума,