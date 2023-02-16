Госдума поддержала решение Путина выйти из соглашений с Советом Европы

Сегодня Госдума единогласно утвердила прекращение действия в России международных договоров Совета Европы (СЕ). Законопроект на рассмотрение парламента внес президент РФ Владимир Путин.

Одобренный документ денонсирует 21 соглашение с СЕ в связи с прекращением членства России в этой организации. В частности, прекращается действие в РФ устава СЕ, европейских конвенций по пресечению терроризма и защите прав человека.

«16 марта 2022 г. Комитет министров СЕ, грубо нарушив Устав СЕ, принял резолюцию о прекращении членства России в СЕ с этой даты. РФ исходит из того, что названная Конвенция и другие упомянутые международные договоры СЕ прекратили свое действие для России с 16 марта 2022 г.», – говорится в пояснительной записке.

Как уточняется, в связи с этим решением сумма российского взноса в бюджеты СЕ будет оплачена только за период с 1 января по 15 марта 2022 года и составит 5,7 млн евро вместо 33,7 млн за год.

Москва, Мария Соколова

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