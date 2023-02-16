«Вредительство!» «Пятая колонна» в России до сих пор определяет политику государства

Последователи политики Анатолия Чубайса до сих пор находятся во власти и своими решениями продолжают вредить России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Олег Нилов, комментируя принятый накануне в первом чтении законопроект, который вводит штрафы по парниковым газам. По его оценке, из этой же серии ситуация с тарифами на электроэнергию.

«Чрезвычайный акт, даже вредительский… вчера был принят закон 265466-8. Как представило правительство, этот законопроект будет не просто обязывать наш бизнес, наши производства мониторить выбросы парниковых газов. Вот этим законом будут караться те, кто сделает это не так или не вовремя, штрафами до 500 тысяч», – пояснил Нилов.

Парламентарий обратил внимание, что этот законопроект еще из «прошлой жизни, инициированный так называемыми «зелеными» энергетиками». «Вся эта история с членством в Парижском соглашении, Киотском соглашении России, была навязана нам с одной целью – заставить платить, грубо говоря, за воздух. Это господин Чубайс, который до прошлого-позапрошлого года возглавлял это направление и от имени европейских «зеленых» возглавлял здесь вот это движение, как я его называю, имени Греты Тумберг. И вчера принимается вот этот закон из той самой прошлой жизни, с теми самыми прошлыми обязательствами», – подчеркнул он.

«Не просто к предприятиям претензии. Сначала их заставят мониторить за свой счет, потом их будут штрафовать, если мониторинг будет не очень качественный, а потом заставят платить. Ведь такая была логика этой «зеленой» команды энергетиков. Сегодня они в Европе все перечеркнули – угольные шахты и электростанции работают, а в России продолжается вот это! Как это называть, если не вредительство!» – заявил Нилов, призвав обратить особое внимание деятельность этих «птенцов гнезда Чубайсова».

Как считает депутат, из этой же серии высокие тарифы на электроэнергию для аграриев. «Тарифы для аграриев до 12 рублей за киловатт-час. И чем меньше производитель, фермер, тем больше для него тариф. А для промышленников, для строителей, для торговли – на уровне 6 рублей. Это что такое происходит? Кто эту придумал схему – банкротить, прежде всего тех, кто кормит страну сегодня, армию, рабочих, служащих? Чубайс! Почему дело его живет? Почему эти люди до сих пор находятся у руля и определяют – как, кто и сколько должен платить?» – подчеркнул Нилов, пояснив, что все эти вопросы планирует задать на «правительственном часе» главе Минэнерго РФ Николаю Шульгинову 15 марта.

«В комитете по контролю нужно создать особую группу, которая будет каждый законопроект, в том числе, мониторить на наличие вот таких каких-то из прошлого скелетов, которые сегодня не только не соответствуют вообще ничему абсолютно, но и должны быть немедленно пересмотрены, расторгнуты эти договоры. Из Парижского этого соглашения надо выходить так же, как из ВТО и многих других соглашений. Вот такая реакция должна быть на вот эту политику открытых террористических, экстремистских действий против нашей страны», – заключил Нилов.

Накануне Госдума приняла в первом чтении поправки в Кодекс об административных нарушениях по введению штрафов для предприятий за выбросы СО2. «Объектом, защиту которого преследует проектируемое правовое регулирование, является государственный учет выбросов парниковых газов, образуемых в результате хозяйственной и иной деятельности регулируемых организаций», – говорится в пояснительной записке.

Москва, Мария Соколова

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