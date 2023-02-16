Двое чинов из московского главка МВД уволены за отказ в убежище латвийскому писателю, поддерживающему Донбасс

Двое руководящих сотрудников управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве уволены за формальное рассмотрение просьбы о предоставлении убежища, которую направлял латвийский писатель и блогер Сергей Васильев, активно поддерживающий население Донбасса. Об этом сообщила сегодня официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк.

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве полковника полиции Игоря Дудника и начальника отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве полковника полиции Татьяны Дмитриевой за формальный подход к рассмотрению заявлений граждан», – заявила Волк.

Она пояснила, что ранее русскоязычный латвийский писатель, блогер и публицист Сергей Васильев был вынужден покинуть территорию Латвии из-за уголовного преследования в ряде государств, связанного с его активной гуманитарной и волонтерской деятельностью по поддержке населения Донбасса. Он прибыл в Россию и обратился столичное миграционное управление с просьбой о предоставлении временного убежища на территории РФ.

«Проверка показала, что заявление Сергея Васильева было рассмотрено уполномоченными должностными лицами поверхностно, без учета всех обстоятельств, в том числе наличия угрозы его жизни и здоровью на территории государства постоянного проживания. В результате было вынесено необоснованное решение об отказе в предоставлении Сергею Васильеву временного убежища. На данный момент оно аннулировано», – отметила представитель МВД.

По словам Волк, в ближайшее время вопрос предоставления заявителю временного убежища будет решен положительно.

Москва, Андрей Дорофеев

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