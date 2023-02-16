«Постыдное явление» – в Госдуме оценили перспективы родового туризма и раскритиковали социальную политику правительства РФ

Родовой туризм из России будет только расти при нынешнем второстепенном отношении к социальной политике. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. При этом политик подчеркнула, что правительство РФ уже полгода отмалчивается по проблеме усыновления российских детей гражданами недружественных государств.

«Мы обратились еще в августе прошлого года к правительству о том, чтобы прекратить усыновление наших российских детей гражданами недружественных государств. До сегодняшнего дня правительство воздерживается от того, чтобы направить нам официальный ответ. И если будет идти и дальше такого рода отношение к нашим детям, то, наверное, не стоит удивляться тому, что в нашей внутренней повестке дня появилась такая тема, как родовой туризм. Да, сегодня этот вопрос официально не обсуждается на заседании Госдумы, но мы понимаем, что это постыдное явление сегодня ложится пятном на нашу российскую власть», – заявила Останина.

Парламентарий полагает, что такая проблема имеет политическую подоплеку. «Это вопросы к нашей власти, которая не смогла наладить диалог с людьми. Это, в конце концов, вопросы того самого патриотического воспитания, когда 30 лет нам говорили, как там хорошо, и вдруг за несколько месяцев после начала СВО стали говорить, как там плохо, потому что жесткая антироссийская риторика и беспрецедентные санкции просто вынуждают власть делать это. Но если это говорят одни и те же пропагандисты, то доверия к ним мало. К сожалению, мало что изменилось в информационной повестке наших СМИ государственных», – подчеркнула она.

При этом Останина отметила, что из 38 вопросов повестки дня Госдумы сегодня только 10% занимают социальные вопросы. «Давайте спросим 25 тысяч женщин, которые полетели в Аргентину для того, чтобы рожать там детей. Они зачем туда полетели? Только для того, чтобы двойное гражданство дети получили? Нет. Они думают о том, чтобы их дети были потом, полагают, что они будут жить комфортно. Они, конечно, ошибаются, но убедить их должны мы вместе с вами, когда вопросы социальные не в хвосте повестки дня – из этих 10% только 5% будет принято сегодня – 3 законопроекта, а все остальные по недоброй думской традиции перекочуют из повестки дня в повестку дня», – констатировала депутат.

При этом Останина выразила сомнение в эффективности прозвучавшего сегодня в Госдуме предложения объявить 2024-й годом многодетной семьи. «Можно объявить все последующие годы, десятилетия годом поддержки семьи, но в отсутствие федерального закона и даже статуса многодетной семьи, как можно заявлять о годе семьи, мы понимаем, что такое многодетная семья. Если министерство обороны до сих пор не понимает, что многодетная семья – это трое, а не четверо детей, и мать не должна умереть, чтобы предоставить справку о том, что отец получает отсрочку от мобилизации», – пояснила она.

«Дальнейшее вот такое отношение к вопросам социальной повестки, как вопросам второстепенным, приведет к тому, что не 25 тысяч российских гражданок (уедет). И даже председатель Думы [Вячеслав Володин] в своем телеграм-канале опрос организовал – положительно мы к этому относимся или отрицательно. 86% отрицательно к этому относится, но, тем не менее, понимаете, опросом в телеграм-канале тоже эту проблему не решить. Поэтому нам очень хочется, что социальные вопросы получили приоритет в повестке дня хотя бы нашего депутатского корпуса», – заключила Останина.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем телеграм-канале, что более 25 тысяч женщин РФ в 2022 г. выезжали в Аргентину, США и другие государства для рождения там детей для получения гражданства. «При этом оформляют маткапитал и льготы в России, даже оставаясь за рубежом. Правильно ли они поступают по отношению к нашей стране?» – задал вопрос глава нижней палаты парламента. Итоги опроса пока не опубликованы.

Москва, Мария Соколова

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