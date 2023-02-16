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Четверг, 16 февраля 2023, 17:43 мск

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Законопроект о централизованных закупках для капремонта жилья принят в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект об эффективном расходовании взносов на капремонт многоквартирных жилых домов. Как сообщила пресс-служба нижней палаты парламента, закупки будут проводиться централизовано.

«С 2014 года действует программа капитального ремонта многоквартирных домов. Ежегодно ремонтируется порядка 44-45 тыс домов (170-180 млн кв. м). Материалы для проведения работ сегодня закупаются подрядными организациями самостоятельно. Это означает, что нет возможности осуществлять контроль за поставщиками и сроками поставок, стоимостью приобретаемых материалов и оборудования, а также их качеством», – пояснил соавтор поправок, первый заместитель председателя думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев.

Для эффективного расходования взносов на капремонт и обеспечения прозрачности закупок депутаты предложили ввести централизованный механизм приобретения материалов.

«Мы решили дать право региональным фондам капитального ремонта централизовать закупки. Это позволит контролировать качество и стоимость материалов, а также повысит эффективность капитального ремонта и увеличит количество объектов, подлежащих ремонту», – резюмировал парламентарий.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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