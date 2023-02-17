На Курском вокзале столицы задержали мужчину со взрывным устройством

Мужчина с минами и взрывным устройством пытался войти на территорию Курского вокзала Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По данным канала, мужчина был задержан во время прохождения рамок металлоискателя, когда пытался пройти в здание вокзала. При себе у него были обнаружены две противопехотные мины, 4 взрывателя и еще одно взрывное устройство.
Сейчас территория вокзала оцеплена. На месте работают сотрудники спецслужб.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube