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Пятница, 17 февраля 2023, 11:56 мск

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На Курском вокзале столицы задержали мужчину со взрывным устройством

Мужчина с минами и взрывным устройством пытался войти на территорию Курского вокзала Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По данным канала, мужчина был задержан во время прохождения рамок металлоискателя, когда пытался пройти в здание вокзала. При себе у него были обнаружены две противопехотные мины, 4 взрывателя и еще одно взрывное устройство.

Сейчас территория вокзала оцеплена. На месте работают сотрудники спецслужб.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Терроризм

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