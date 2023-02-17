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Пятница, 17 февраля 2023, 18:04 мск

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Болгария оштрафовала российский «ЛУКОЙЛ»

Компания «ЛУКОЙЛ-Болгария» оштрафована на 67,8 млн левов (порядка 35 млн евро) за злоупотребление доминирующим положением на топливном рынке. Об этом говорится в сообщении болгарской комиссии по защите конкуренции (КЗК).

«Комиссия установила, что «Лукойл-Болгария» реализовала комплексную стратегию по ограничению конкуренции в оптовой торговле топливом в стране», – говорится в сообщении КЗК.

Комиссия установила, что «ЛУКОЙЛ-Болгария» меняя ценовую политику в течение 2021 года, отменила количественные скидки при оптовой продаже моторных топлив в режиме отсрочки уплаты акциза, а трейдеры, приобретающие топливо с уплатой акциза на базах общества, получили дополнительную скидку. Как отмечает КЗК, из-за этого конкуренты компании лишились возможности эффективно работать, теряли клиентов, что привело к финансовым убыткам и уходу с рынка. Рост оптовых цен из-за ослабления конкурентного давления отразится на розничных ценах, что, по мнению регулятора, «имеет огромное социально-экономическое значение».

Решение КЗК о наложении штрафа может быть обжаловано в течение 14 дней.

«ЛУКОЙЛ-Болгария» контролирует более половины розничного рынка топлива Болгарии, является лидером оптовой торговли ГСМ, обладает уникальной логистической, складской и транспортной инфраструктурой по всей цепочке от производства топлива на НПЗ в Бургасе до его продажи конечным потребителям.

«ЛУКОЙЛ» начал работать в Болгарии в 1999 года, приобретя контрольный пакет акций НПЗ в Бургасе. На сегодняшний день компания имеет сеть из более 500 АЗС.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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