российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 22 февраля 2023, 12:32 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Госдума приостановила участие России в договоре о СНВ

Сегодня Госдума единогласно поддержала приостановление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) между Россией и США.

«Договор содержит положения о сокращении и ограничении СНВ. В целях обеспечения контроля за соблюдением положений Договора каждая из сторон имеет право осуществлять инспекционную деятельность. При этом США целенаправленно не выполняют свои обязательства в Договору в указанной сфере», – говорится в пояснительной записке.

Законопроект внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин. О таком решении глава государства сообщил накануне в ходе послания Федеральному собранию. При этом он подчеркнул, что Россия не выходит из Договора, а именно приостанавливает. Путин пояснил, что прежде чем вернуться к обсуждению дальнейшей судьбы этого документа, надо понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО – Великобритании и Франции.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

Госдума запросила у «Газпрома» расчет ущерба от взрыва «Северных потоков» / «Минфин готовит грабли»? В Госдуме опасаются, что Россия лишится еще части госрезервов / Госдума сняла ограничение на использование средств ФНБ / Законопроект о централизованных закупках для капремонта жилья принят в первом чтении / «Постыдное явление» – в Госдуме оценили перспективы родового туризма и раскритиковали социальную политику правительства РФ / Госдума приняла закон о защите русского языка от иностранных заимствований / «Вредительство!» «Пятая колонна» в России до сих пор определяет политику государства / Госдума поддержала решение Путина выйти из соглашений с Советом Европы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Госдума,