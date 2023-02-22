Госдума приостановила участие России в договоре о СНВ

Сегодня Госдума единогласно поддержала приостановление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) между Россией и США.

«Договор содержит положения о сокращении и ограничении СНВ. В целях обеспечения контроля за соблюдением положений Договора каждая из сторон имеет право осуществлять инспекционную деятельность. При этом США целенаправленно не выполняют свои обязательства в Договору в указанной сфере», – говорится в пояснительной записке.

Законопроект внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин. О таком решении глава государства сообщил накануне в ходе послания Федеральному собранию. При этом он подчеркнул, что Россия не выходит из Договора, а именно приостанавливает. Путин пояснил, что прежде чем вернуться к обсуждению дальнейшей судьбы этого документа, надо понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО – Великобритании и Франции.

Москва, Мария Соколова

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