Вернувшимся на службу военным пенсионерам сохранят повышенные пенсии

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о сохранении повышенных пенсий военнослужащим, вернувшимся к выполнению боевых задач. Об этом сегодня сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

«Сегодня, если военные пенсионеры вернулись на военную службу в должности с окладом ниже того, от которого им рассчитывалась пенсия, при возобновлении пенсионных выплат их пенсия также уменьшается. Это несправедливо. Военному пенсионеру, который не остался в стороне от участия в СВО, применяет свой опыт, пусть даже и на более низкой должности, должна быть сохранена пенсия в прежнем – повышенном – размере», – пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как отмечается в принятом документе, пенсия по выслуге лет гарантирует сохранение определенного уровня материальной поддержки с учетом занимаемой на день увольнения должности и воинского звания.

При этом среди военных пенсионеров есть граждане, готовые проходить службу в период контртеррористических и иных операций на должностях с окладом ниже того, на основании которого им рассчитывалась пенсия. Однако по действующему законодательству при возобновлении выплат после окончания их службы расчет пенсии будет основываться на меньшем окладе и ее размер будет ниже.

«Представляется, что указанное правовое регулирование не отвечает принципу социальной справедливости», – подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту.

В связи с этим законом предлагается установить, что после увольнения с последнего места службы, военные пенсионеры смогут выбрать либо возобновление ранее приостановленной пенсии, либо назначение новой пенсии по последнему месту службы.

Перерасчет пенсии будет производиться по желанию пенсионера исходя из выслуги и общего трудового стажа на день последнего увольнения со службы. Также закон коснется военных пенсионеров, призванных в рамках мобилизации.

Москва, Андрей Дорофеев

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