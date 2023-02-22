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Среда, 22 февраля 2023, 17:27 мск

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Госдума высказалась за запрет удаленки для ряда айтишников, уехавших за границу

Сегодня нижняя палата российского парламента рекомендовала Минцифры РФ проработать вопрос о запрете удаленной работы за границей для IT-специалистов, деятельность которых связана с разработкой, внедрением и администрированием государственных информационных систем. Об этом говорится в постановлении, принятом по итогам «правительственного часа» в Госдуме с участием руководителя ведомства Максута Шадаева.

«Рекомендовать Министерству цифрового развития… совместно с Государственной думой проработать вопрос о запрете удаленной работы для граждан – IT-специалистов, выехавших за пределы Российской Федерации после начала специальной военной операции, связанной с разработкой, внедрением и администрированием государственных информационных систем, информационных систем объектов критической информационной инфраструктуры, а также с оборотом персональных данных», – отмечается в постановлении.

В документе также содержится рекомендация правительству внести изменения в нормативные правовые акты, которые предоставят Роскомнадзору «право проведения оперативных проверочных мероприятий в отношении операторов персональных данных по фактам происшедших инцидентов, связанных с утечкой персональных данных».

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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