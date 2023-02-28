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Вторник, 28 февраля 2023, 13:46 мск

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В Госдуме предложили запретить «Сватов» и другие сериалы из Украины

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев обратился с депутатскими запросами о правомерности показа украинских фильмов в российских онлайн-кинотеатрах. Как считает парламентарий, доходы от проката могут идти на финансирование украинской армии.

Гусев обратил внимание, что в популярных российских онлайн-кинотеатрах доступны к просмотру десятки украинских фильмов и сериалов, в том числе, «Слуга народа» с президентом Украины в главной роли, а также «Сваты», «Папик», «Орёл и решка» и другая видеопродукция.

При этом депутат подчеркнул, что доходы от демонстрации такого контента могут идти на финансирование вооруженных сил Украины через налоги и добровольные пожертвования – права на контент принадлежат гражданам Украины, а конечные бенефициары скрыты с помощью использования офшорных схем.

«Считаю необходимым провести срочную проверку использования финансовых средств от проката украинской кинопродукции в России, с точки зрения законодательства Российской Федерации на предмет финансирования терроризма и при наличии достаточных оснований принять исчерпывающие меры по прекращению их проката на территории РФ», – пояснил Гусев.

О принятых решениях депутат попросил информировать в установленный законодательством срок.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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