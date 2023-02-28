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Вторник, 28 февраля 2023, 16:13 мск

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Госдума поддержала упрощение для россиян покупок в зарубежных онлайн-магазинах

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла во втором чтении законопроект, который даст возможность без прохождения идентификации покупать в зарубежных Интернет-магазинах товары на сумму до 15 тысяч рублей.

В документе поясняется, что на фоне сложившейся геополитической ситуации и включения крупнейших российских банков в санкционные списки недружественных стран для упрощения оплаты покупок россиянами в привычных иностранных Интернет-магазинах его идентификация не проводится, если сумма не превышает 15 тысяч рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 тысячам рублей.

«Одновременно с этим у кредитных организаций сохранится обязанность по выявлению подозрительных операций, совершаемых в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма, что позволит осуществлять контроль за совершаемыми операциями на надлежащем уровне», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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