Один дом – одна компания: Госдума одобрила законопроект о проверках газового оборудования в многоквартирных домах во втором чтении

Сегодня нижняя палата российского парламента утвердила во втором чтении порядок проверок газового оборудования в многоквартирных домах одной организацией, с которой сотрудничает управляющая компания. Изменения потребовались из-за путаницы, которая возникает в аварийных случаях.

Законопроект дополняет Жилищный кодекс РФ новой статьей – предоставление коммунальной услуги газоснабжения, согласно которой и управляющая организация, и собственники будут обязаны заключать договор об обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме только с одной компанией.

«Учитывая комплексный характер работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также единство системы газопотребления многоквартирного дома, именно единый договор на техническое обслуживание позволит соблюсти требования законодательства о техническом регулировании к надежности и безопасности многоквартирного дома», – говорится в пояснительной записке к документу.

Планируется также внести соответствующие изменения в Уставы жилищного кооператива и товарищества собственников жилья.

Кроме того, законопроект расширяет ответственность всех участников договора и вводит порядок, по которому за сферой бытового газоснабжения в многоквартирных домах будут следить органы государственного жилищного контроля.

Законопроект дает срок до 1 марта 2024 года на приведение в соответствие договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования. В течение 90 дней со дня вступления закона в силу управляющие компании должны будут заключить договоры об обслуживании.

Планируется, что закон начнет действовать с 1 сентября 2023 года.

Москва, Мария Соколова

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