Олигархов признают иноагентами? В Госдуме призвали проверить деятельность богатейших россиян

Российских олигархов, которые отказываются помочь государству, нужно проверить на соответствие статусу «иностранный агент». Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев, выступая на пленарном заседании нижней палаты парламента. Политик обратил внимание, что с середины 1990 годов из России было вывезено $1,250 трлн.

«Ввоз капиталов был только в 2006 и 2007 годах. В 2019 году было вывезено 67 млрд долларов. 54 млрд долларов – в 2020 году. В 2021 году был принят закон, позволяющий вывозить золото, хлеб и металлы, и выручку не возвращать в страну. Это была лазейка, благодаря которой из России было выведено ещё 74 млрд долларов. Рекордным стал 2022 год: цифры оттока капиталов достигли 251 млрд долларов США», – цитирует «Дума ТВ» слова Арефьева.

Парламентарий подчеркнул, что с середины 90-х годов из России было вывезено 1 трлн 250 млрд долларов, а внесенный в Госдуму законопроект КПРФ по прекращению утечки капитала третий месяц лежит без движения.

«Представители крупного бизнеса отказались в добровольном порядке поделиться финансами с государственной казной», – подчеркнул депутат и призвал коллег задуматься о необходимости «проверки несговорчивых олигархов на предмет принадлежности к иноагентам».

Москва, Мария Соколова

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