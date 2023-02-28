Госдума согласилась исключить из числа отягощающих обстоятельств совершение преступления полицейским

Сегодня нижняя палата парламента в первом чтении исключила из числа отягчающим наказание совершение преступления сотрудником органов внутренних дел. По мнению авторов законопроекта, таким образом из законодательства исключается дискриминационная норма.

«Допущена фактическая дискриминация сотрудников органов внутренних дел по сравнению с работниками других государственных структур, отнесенных к категории правоохранительных органов. Правопорядок в России обеспечивают, помимо МВД, также работники судов, прокуратуры, ФСБ, ФСО, Росгвардии, ФСИН, военной полиции, таможни и др. Принадлежность правонарушителя к этим структурам отягчающим вину обстоятельством не является, что явно несправедливо», – говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы законопроекта также обратили внимание, что количество преступлений среди сотрудников всех правоохранительных органов составляет не более 1% от общего числа совершаемых в РФ преступлений.

«Введение предлагаемого изменения позволит восстановить логику законодательного регулирования, избежать тем самым подчеркивания незаслуженного и несправедливого недоверия к действующим сотрудникам органов внутренних дел России», – отмечено в документе.

Законопроект вносит изменения в часть первую статьи 63 УК РФ, из которой будет исключено как отягчающее обстоятельство «совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел».

Документ был внесен в Госдуму 18 октября 2022 года депутатами от КПРФ.

Москва, Мария Соколова

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