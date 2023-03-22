российское информационное агентство 18+

Агропромышленный форум АгроКомплекс

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 22 марта 2023, 17:20 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Суд арестовал генерала Росгвардии по делу о взятках на 28 млн рублей

Заместитель командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майор Вадим Драгомирецкий арестован по делу о взятках на 28 миллионов рублей. Такое решение принял сегодня Реутовский гарнизонный военный суд.

«Избрать Драгомирецкому меру пресечения в виде заключения под стражу на полтора месяца, до 4 мая», – цитирует судью РИА «Новости».

Генералу предъявили обвинения в получении взяток в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Драгомирецкий частично признал вину.

Как сообщал в телеграм-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, речь в уголовном деле идет о систематических откатах от компании, реконструировавшей одну из воинских частей в Подмосковье.

По данным парламентария, в деле также фигурирует «начальник окружной базы хранения материальных ресурсов полковник Кочиев», которого также отправили в СИЗО.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коррупция

Увольнение не спасет: Госдума одобрила поправки в антикоррупционное законодательство / Глава стройкомпании обвиняется в мошенничестве на 22 млн рублей при капремонте школы в Подмосковье / Бывший высокопоставленный таможенник приговорен к 10 годам колонии за злоупотребление полномочиями / Бывший сотрудник столичного главка МЧС предстанет перед судом по делу о взятках / Депутаты Госдумы денонсировали Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию / Глава кузбасского Роспотребнадзора арестован по подозрению в особо крупном взяточничестве / Начальник колонии в Забайкалье попался на взятках от заключенных / В антикоррупционном законе появится еще одна причина для утраты доверия чиновников

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Коррупция, ЧП в Подмосковье,