Суд арестовал генерала Росгвардии по делу о взятках на 28 млн рублей

Заместитель командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майор Вадим Драгомирецкий арестован по делу о взятках на 28 миллионов рублей. Такое решение принял сегодня Реутовский гарнизонный военный суд.

«Избрать Драгомирецкому меру пресечения в виде заключения под стражу на полтора месяца, до 4 мая», – цитирует судью РИА «Новости».

Генералу предъявили обвинения в получении взяток в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Драгомирецкий частично признал вину.

Как сообщал в телеграм-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, речь в уголовном деле идет о систематических откатах от компании, реконструировавшей одну из воинских частей в Подмосковье.

По данным парламентария, в деле также фигурирует «начальник окружной базы хранения материальных ресурсов полковник Кочиев», которого также отправили в СИЗО.

Москва, Андрей Дорофеев

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