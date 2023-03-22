Суд арестовал генерала Росгвардии по делу о взятках на 28 млн рублей

Заместитель командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майор Вадим Драгомирецкий арестован по делу о взятках на 28 миллионов рублей. Такое решение принял сегодня Реутовский гарнизонный военный суд.
«Избрать Драгомирецкому меру пресечения в виде заключения под стражу на полтора месяца, до 4 мая», – цитирует судью РИА «Новости».
Генералу предъявили обвинения в получении взяток в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Драгомирецкий частично признал вину.
Как сообщал в телеграм-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, речь в уголовном деле идет о систематических откатах от компании, реконструировавшей одну из воинских частей в Подмосковье.
По данным парламентария, в деле также фигурирует «начальник окружной базы хранения материальных ресурсов полковник Кочиев», которого также отправили в СИЗО.
Москва, Андрей Дорофеев
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