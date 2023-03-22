«Склонность к сбережению растет»: Банк России оценил инфляционные ожидания россиян

Инфляционные ожидания россиян в марте остаются повышенными. Судя по результатам ежемесячного опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России, склонность населения к сбережению достигла максимума за два года.

«В марте инфляционные ожидания населения на годовом горизонте снизились до 10,7% (−1,5 п.п. к февралю). Это минимальное значение с марта 2021 года, но их уровень все еще остается повышенным», – пояснил регулятор, отметив, что наблюдаемая населением годовая инфляция за месяц уменьшилась на 0,7% и составила 14,3%.

При этом склонность россиян к сбережению продолжила повышаться. «Доля опрошенных, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, увеличилась до 57,3%. Это новый максимум с марта 2021 года. Индекс потребительских настроений (ИПН) тоже увеличился, обновив максимальное значение с мая 2018 года», – говорится в сообщении ЦБ РФ.

Вместе с тем на повышенном уровне остаются ценовые ожидания предприятий, которые в марте немного выросли после двух месяцев снижения. «Повышение ценовых ожиданий произошло в основном за счет розничной торговли и сектора услуг, где заметно улучшились оценки спроса на ближайшие месяцы. В добыче полезных ископаемых и сельском хозяйстве, напротив, ожидания повышения цен снизились. Средний темп прироста отпускных цен, ожидаемый предприятиями в ближайшие три месяца составил 4,3% в годовом выражении», – пояснили в Банке России.

Москва, Мария Соколова

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