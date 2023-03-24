российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 24 марта 2023, 17:29 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Столичный суд рассмотрит дело «черных риелторов», сотрудничавших с полицейским чином

В столице завершено расследование уголовного дела в отношении четверых мужчин и женщины, присваивавших квартиры стариков по поддельным документам. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, в 2021 году обвиняемые узнали, что собственница квартиры, расположенной на улице Академика Пилюгина в городе Москве, длительное время проходит лечение за пределами Российской Федерации. Затем они вступили в преступный сговор и распределили роли с целью завладения ее недвижимостью. По поддельным документам они оформили переход права собственности на квартиру. Аналогичное преступление фигуранты совершили в январе 2022 года в отношении пожилой женщины, также по поддельным документам завладев ее квартирой», – говорится в сообщении ведомства.

В СК добавили, что участники группы обвиняются по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как отметили в Следкомитете, ранее в отдельное производство было выделено уголовное дело в отношении начальника ОВМ ОВМД России по Рязанскому району Москвы по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Полицейский изготовил ложный паспорт гражданина РФ с фотографией подконтрольного лица, «что повлекло тяжкие последствия в виде лишения потерпевшей имущества в виде квартиры». Фигуранту уже вынесен приговор, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коррупция

В Москве задержаны высокопоставленные сотрудники таможни / Суд арестовал генерала Росгвардии по делу о взятках на 28 млн рублей / Увольнение не спасет: Госдума одобрила поправки в антикоррупционное законодательство / Глава стройкомпании обвиняется в мошенничестве на 22 млн рублей при капремонте школы в Подмосковье / Бывший высокопоставленный таможенник приговорен к 10 годам колонии за злоупотребление полномочиями / Бывший сотрудник столичного главка МЧС предстанет перед судом по делу о взятках / Депутаты Госдумы денонсировали Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию / Глава кузбасского Роспотребнадзора арестован по подозрению в особо крупном взяточничестве

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Недвижимость, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Коррупция, Следственный комитет России,