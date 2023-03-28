российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 28 марта 2023, 13:25 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В Банке России заметили снижение доступности жилья

Цены на жилье в России, несмотря на льготные ипотечные программы на новостройки, выросли с 2020 года существенно выше, чем доходы населения. Об этом заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов на Всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России».

«Цены (на жилье) не просто выросли сами по себе, они выросли существенно выше, чем доходы населения. И что получается в итоге? Доступность жилья как минимум не растет», – сказал Данилов, слова которого цитирует ТАСС.

Глава департамента ЦБ также отметил рост разницы в цене между первичным и вторичным жильем. «Разъехались очень сильно цены на «первичку» и «вторичку». То есть цены на «первичку» выросли очень сильно. И это трудно уже объяснить тем, что на «первичке» строится более качественное жилье. Но, очевидно, наверное, этот фактор в какой-то мере присутствует, но вряд ли он как-то сильно изменился за вот эти два года. Стали как-то кардинально лучше, качественнее строить жилье, чем два года назад? Вряд ли», – указал он, добавив, что это в том числе эффект продолжительного действия льготной программы.

«Сколько среднегодовых зарплат, если не пить, не есть, все откладывать, сколько лет надо откладывать, чтобы купить квартиру? Если в конце 2019 года на «первичке» это было шесть лет, то сейчас это восемь лет. То есть, о какой доступности мы говорим? Понятно, что в такой ситуации сначала придумывается льготная программа, потом эти схемы с околонулевой ставкой. А дальше что? Мы отрицательные ставки будем придумывать? Какие-то еще схемы? Потенциал такого рода искусственного поддержания (спроса на ипотеку) исчерпан. Поэтому мы выступаем за более долгосрочную, стабильную историю», – подчеркнул Данилов.

По его словам, в такой ситуации регулятор планирует применять повышенные резервы по ипотечным кредитам, полная стоимость которых существенно ниже рыночной. Вместе с тем Данилов подчеркнул, что ужесточение требований к банкам никак не повлияет на условия действующих ипотечных договоров. «Заемщиков никто не трогает, здесь вопрос про банки исключительно», – пояснил глава департамента ЦБ.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЦБ РФ

Международные резервы России за месяц сократились почти на 23 млрд долларов / «Склонность к сбережению растет»: Банк России оценил инфляционные ожидания россиян / «Черт знает какие…» Набиуллина жестко раскритиковала попытки сделать ипотеку более доступной / Банковский кризис в США: Набиуллина назвала возможные последствия для России / Набиуллина оценила дальнейшую динамику ключевой ставки / Проинфляционные риски сохраняются: ЦБ не стал менять ключевую ставку / Госдума поддержала введение в России цифрового рубля / «Разочарование сказками из телевизора»: Счетная палата РФ не мешает «высасывать соки из экономики России»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Недвижимость, Россия, Экономика, ЦБ РФ,