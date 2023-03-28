В Банке России заметили снижение доступности жилья

Цены на жилье в России, несмотря на льготные ипотечные программы на новостройки, выросли с 2020 года существенно выше, чем доходы населения. Об этом заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов на Всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России».

«Цены (на жилье) не просто выросли сами по себе, они выросли существенно выше, чем доходы населения. И что получается в итоге? Доступность жилья как минимум не растет», – сказал Данилов, слова которого цитирует ТАСС.

Глава департамента ЦБ также отметил рост разницы в цене между первичным и вторичным жильем. «Разъехались очень сильно цены на «первичку» и «вторичку». То есть цены на «первичку» выросли очень сильно. И это трудно уже объяснить тем, что на «первичке» строится более качественное жилье. Но, очевидно, наверное, этот фактор в какой-то мере присутствует, но вряд ли он как-то сильно изменился за вот эти два года. Стали как-то кардинально лучше, качественнее строить жилье, чем два года назад? Вряд ли», – указал он, добавив, что это в том числе эффект продолжительного действия льготной программы.

«Сколько среднегодовых зарплат, если не пить, не есть, все откладывать, сколько лет надо откладывать, чтобы купить квартиру? Если в конце 2019 года на «первичке» это было шесть лет, то сейчас это восемь лет. То есть, о какой доступности мы говорим? Понятно, что в такой ситуации сначала придумывается льготная программа, потом эти схемы с околонулевой ставкой. А дальше что? Мы отрицательные ставки будем придумывать? Какие-то еще схемы? Потенциал такого рода искусственного поддержания (спроса на ипотеку) исчерпан. Поэтому мы выступаем за более долгосрочную, стабильную историю», – подчеркнул Данилов.

По его словам, в такой ситуации регулятор планирует применять повышенные резервы по ипотечным кредитам, полная стоимость которых существенно ниже рыночной. Вместе с тем Данилов подчеркнул, что ужесточение требований к банкам никак не повлияет на условия действующих ипотечных договоров. «Заемщиков никто не трогает, здесь вопрос про банки исключительно», – пояснил глава департамента ЦБ.

Москва, Андрей Дорофеев

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