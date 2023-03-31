«Это просто прямой конфликт»: ввод миротворцев на Украину ничем хорошим для ЕС не закончится

Идея введение европейского миротворческого контингента на Украину, которое сейчас обсуждают в ЕС, является очень опасной и может спровоцировать прямое военное столкновение НАТО и России, считает замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его оценке, Россия однозначно не согласится с таким решением.

«Чтобы вводить миротворцев, надо согласие обеих противоборствующих сторон – то есть не только Украины, но и России. Я не думаю, что Россия может пойти на такое решение», – отметил Джабаров в онлайн-интервью в пресс-центре «Парламентской газеты».

Сенатор подчеркнул, что нигде в мире «голубые каски» не завершали свою функцию с «большим позитивным результатом». «Как правило, результаты бывают плачевные, миротворцы не могут реально ничего поделать», – констатировал он.

«Либо эти миротворцы начинают как регулярные части воевать уже на стороне Украины. Но тогда это просто прямой конфликт между странами НАТО, причем – военный, и РФ. Поэтому я думаю, что это очень опасная идея. И думаю, что она закончится очень печально. Европа окажется втянутой мгновенно в войну с нашей страной, второй или даже первой по силе ядерной державой. Ничем хорошим для Европы не может закончиться», – считает он.

При этом, как полагает сенатор, Евросоюз вряд ли позволит втянуть себя в прямой конфликт с Россией. «Им зачем это надо? Да, может быть их будут подталкивать американцы, но европейцы не настолько глупы. Одно дело поставлять оружие, боеприпасы, а другое дело – отдавать своих ребят по сути на уничтожение. Не уверен, что европейским странам, а тем более мамам этих солдат очень понравится такая идея», – заключил Джабаров.

Ранее сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Европейского союза близки к обсуждению отправки миротворческих войск на Украину. Ранее этого вопроса в разговорах лидеры государств ЕС избегали, указал он.

Комментируя эту новость, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что «это потенциально чрезвычайно опасное обсуждение». «Подобные силы в мировой практике, как правило, применяются с согласия обеих сторон, в данном случае, потенциально очень опасная тема», – сказал представитель Кремля.

Москва, Мария Соколова

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