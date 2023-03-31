Россельхознадзор блокирует поставки молочной продукции из Армении

Россельхознадзор обратился в ветеринарную службу Армении с просьбой приостановить с 5 апреля сертификацию молочной продукции в Россию со всех предприятий страны. Об этом говорится в сообщении российского ведомства.

В Россельхознадзоре пояснили, что результаты проведенной с 20 по 24 марта 2023 года инспекции молокоперерабатывающих предприятий Армении оказались неудовлетворительными.

«Возможность возобновления поставок будет обсуждена дополнительно, по итогам проведенной армянской стороной работы по устранению выявленных нарушений», – уточнили в российском ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

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