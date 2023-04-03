В Госдуме готовят запрет на расторжение трудового договора с участниками СВО

Рабочая группа по вопросам специальной военной операции (СВО) внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс о запрете работодателям расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными и добровольцами, принимающими участие в СВО. Об этом говорится в сообщении официального телеграм-канала «Единой России».

«Норма поможет гарантированно сохранить за ними (участниками СВО) рабочие места на период службы в зоне спецоперации. Сейчас уволить такого бойца возможно, если его трудовой договор истек, когда он был на фронте», – уточнили в «ЕР».

Как отмечается, что аналогичные изменения предложены в закон о системе государственной службы.

Планируется, что эта тема, а также пути ее решения будут отражены во втором докладе рабочей группы главе государства.

Москва, Мария Соколова

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