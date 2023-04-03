В Госдуме настаивают на изменении статуса СВО после убийства Татарского

Специальная военная операция (СВО) должна получить статус контртеррористической, чтобы защитить граждан РФ от террора киевского режима. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия – За правду», глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов.

По его словам, убийство журналиста и военкора Максима Фомина (Владлена Татарского) подтверждает то, что хорошо было известно: у нынешней киевской власти террористическая сущность. «Террористы и нацисты никогда не останавливаются – они продолжают убивать, и убивают все больше и больше. С ними нельзя договориться – их можно только уничтожать», – констатировал политик в своем телеграм-канале.

«Именно поэтому я призывал и призываю придать специальной военной операции статус контртеррористической. Это подразумевает ликвидацию главарей террористического киевского режима, с которым кто-то в России еще считает возможным о чем-то переговариваться. Список этих лиц нам известен так же хорошо, как в годы Великой Отечественной войны был известен список главарей Третьего рейха. Тогда у нас не было возможности нанести по ним прицельный удар. Сегодня она есть, и ей надо пользоваться», – подчеркнул Миронов.

Москва, Светлана Антонова

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