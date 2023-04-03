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Понедельник, 3 апреля 2023, 17:47 мск

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Финляндия станет членом НАТО уже завтра

Финляндия будет включена в блок НАТО завтра, 4 апреля, на заседании глав МИД стран Североатлантического альянса. Об этом заявил сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Завтра мы будем приветствовать Финляндию как 31-го члена НАТО. Это сделает Финляндию безопаснее, а альянс – сильнее», – сказал Столтенберг (цитата по «Интерфаксу»).

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года вместе со Швецией. Процесс вступления заблокировала Турция, выдвинув требование к этим двум странам объявить террористическими курдские организации, выдать обвиняемых в терроризме и участников попытки переворота в Турции в 2016 году.

30 марта парламент Турции последним из стран альянса ратифицировал протокол о включении Финляндии в НАТО. Вступление Швеции пока откладывается из-за позиции Анкары после акции с сожжением Корана в Стокгольме.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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