Столичный суд заочно арестовал организатора нападения на села под Брянском

Основатель и один из руководителей «Русского добровольческого корпуса», гражданин РФ Денис Капустин (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму), который является предполагаемым организатором нападения на села Брянской области и покушения на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева, заочно арестован Басманным судом Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«30 марта в отношении Капустина Дениса Евгеньевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории России», – сказала представитель суда.

Капустину заочно предъявлено обвинение в совершении террористического акта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Он был объявлен в международный розыск.

По данным ФСБ, Капустин был организатором и непосредственным участником нападения 2 марта 2023 года на села Брянской области, в результате которого были убиты два мирных жителя, двое ранены, в том числе ребенок. Кроме того, по информации ФСБ, он организовал покушение на общественного деятеля, председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. К его автомобилю было прикреплено самодельное взрывное устройство.

Также, по данным ЦОС ФСБ, в августе 2022 года был предотвращен организованный Капустиным диверсионно-террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства на объекте нефтегазового комплекса на территории Волгоградской области. Росфинмониторинг 15 марта внес Капустина в реестр экстремистов и террористов.

Москва, Андрей Дорофеев

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