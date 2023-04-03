Совет Госдумы решил приостановить выплату взносов в ПА ОБСЕ

Совет Госдумы принял решение приостановить выплаты России в бюджет Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Об этом сегодня сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Принято решение приостановить выплату взносов за 2023 год и перезачесть на этот год взнос, который Россия уплатила в 2022 году», – уточнил Володин.

При этом спикер Госдумы отметил, что Россия сталкиваемся с попытками воспрепятствовать работе ее делегации в ПА ОБСЕ. «Мы не должны платить за то, в чем не участвовали. Если не дадут работать и в этом году, будем требовать, чтобы вернули ранее выплаченный взнос», – заявил Володин.

Москва, Мария Соколова

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