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Понедельник, 3 апреля 2023, 20:21 мск

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Совет Госдумы решил приостановить выплату взносов в ПА ОБСЕ

Совет Госдумы принял решение приостановить выплаты России в бюджет Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Об этом сегодня сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Принято решение приостановить выплату взносов за 2023 год и перезачесть на этот год взнос, который Россия уплатила в 2022 году», – уточнил Володин.

При этом спикер Госдумы отметил, что Россия сталкиваемся с попытками воспрепятствовать работе ее делегации в ПА ОБСЕ. «Мы не должны платить за то, в чем не участвовали. Если не дадут работать и в этом году, будем требовать, чтобы вернули ранее выплаченный взнос», – заявил Володин.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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