Госдума планирует ужесточить наказание за терроризм

В нижней палате российского парламента проработают вопрос об ужесточении наказания за терроризм. Такое поручение дал спикер Госдуме Вячеслав Володин профильным комитетам сегодня на пленарном заседании. Планируется, что будет расширен также перечень составов преступлений, по которым предусмотрено пожизненное заключение.

«Есть предложение поручить профильному комитету по безопасности вместе с коллегами проработать предложения и внести их на рассмотрение, ужесточающие ответственность за терроризм», – обратился Володин к депутатам. Парламентарии отреагировали его слова аплодисментами.

Тему борьбы с террором поднял в своем выступлении депутат от «Единой России» Адальби Шхагошев. Парламентарий, в частности, подчеркнул, что теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, показал, что «философия терроризма не меняется, меняется только подчерк».

«Говорить о терроризме даже после свежих терактов необходимо системно, потому что багаж борьбы с международным терроризмом, непосредственно личный опыт РФ по борьбе с терроризмом очень важен… Есть два государства, которые очень хорошо знакомы с природой терроризма. Это Россия и США. Только есть одна большая разница, и заключается она в том, что Россия уничтожает терроризм, а США взращивают терроризм. К большому сожалению, если раньше они взращивали терроризм и создавали международные террористические организации на территории Востока, сейчас они решили это сделать в центре Европы и на территории Украины», – подчеркнул он.

«Я просто убежден, если не РФ сейчас, то никто серьезно заниматься терроризмом не будет», – пояснил Шхагошев, обратив внимание, что в 2022 году было раскрыто 123 преступлений террористического характера, 64 теракта из них предотвращены с начала СВО, выявлены 68 «спящих ячеек», задержаны 400 украинских националистов.

Ранее сообщалось, что 2 апреля в кафе в Санкт-Петербурге в результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Согласно последним данным, ранения получили 40 человек, в том числе трое детей. В больницах остаются 25 пострадавших, состояние пяти медики оценивают как тяжелое.

Следственный комитет квалифицировал случившееся как теракт. По подозрению в совершении преступления задержана Дарья Трепова, которая принесла на встречу с журналистом гипсовый бюст, в котором находилось самодельное взрывное устройство.

Задержанную этапировали в Москву. Сегодня Басманный суд изберет подозреваемой меру пресечения.

Москва, Мария Соколова

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