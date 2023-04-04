В Госдуме намерены разобраться с чиновничьим саботажем поручений Путина и Мишустина

Нижняя палата российского парламента намерена усилить контроль за деятельностью чиновников правительства РФ, которые не выполняют поставленные главой государства и премьер-министром задачи. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин после жесткой критики в адрес Минкультуры со стороны депутата, народного артиста РФ Николая Бурляева.

Сегодня на пленарном заседании Госдумы Бурляев, в частности, обратил внимание на «попытки либеральных сил лишить государство возможности влияния на культурные процессы». «Минкультуры должно быть очищено от чванливой латентной русофобии, пренебрежения традиционными духовно-нравственными ценностями. Пора остановить разрушительную практику уничтожения оркестров, театров и других творческих коллективов, утверждающих традиционные ценности. Необходимо навести порядок в кадровой политике Минкультуры, системно внедряющего на руководящие посты культурных либералов, тормозящих традиционные проекты и изгоняющих из культуры мастеров, оберегающих традиции», – заявил депутат.

Парламентарий также назвал «пагубным» указ об акционировании и приватизации кинематографа. «Кинематограф и телевидение – это стратегический инструмент государства, формирующий поколения. Экран – серьезное оружие. А оружие не может быть бесконтрольным», – констатировал Бурляев, назвав «не менее тревожным состав экспертного совета в Минцифры, в котором преобладают либеральные персонажи, десятилетия безраздельно царствующие в литературе».

При этом Бурляев обратился к спикеру Госдумы с просьбой поручить комитету по культуре и развитию гражданского общества разработать новый закон о культуре, который «должен наконец вывести российскую культуру из унизительного рыночного болота бездуховности».

Со своей стороны Володин поддержал выступление народного артиста и привел еще один пример отсутствия необходимых решений на уровне министерств, напомнив о поручении по поводу приоритетного поступление в вузы участников СВО. «Сейчас начало апреля. Скоро лето. Начнутся вступительные экзамены – на основании, понятно, ЕГЭ. Но это не значит, что в законодательстве не может быть норм, связанных с тем, чтобы обеспечить возможности дополнительные, приоритетные, льготные для тех, кто защищает нашу страну, кто служит в вооруженных силах, (при поступлении) в высшие учебные заведения», – отметил он.

«Мы раз об этом говорили, два говорили – у нас нет никаких предложений от профильного министерства, от правительства. Как может быть такое? Буквально на прошлой неделе Совет безопасности принял решение о развитии электроники, радиоэлектроники, председатель правительства говорил о необходимости развивать инженерные дисциплины, а если вы посмотрите количество бюджетных мест при приеме 1 сентября, увидите: их стало меньше именно по этим направлениям. Это о чем говорит? Либо министерство не слышит то, что поручает председатель правительства, (какое) решение принимает президент, или это говорит в том числе о том, что и мы не слышим, потому что да, конечно, можно кивать на министерство, но, с другой стороны, никто не отменял парламентского контроля», – подчеркнул спикер Госдумы.

В то же время Володин напомнил, что правительство подотчетно Госдуме. «Это надо все в комплексе посмотреть, коллеги. И тема Минкультуры, которая здесь была поднята – она тоже про это, потому что не бывает мелочей. И это отнюдь не мелочи. А вот пример в отношении инженерных отраслей и радиоэлектроники показывает, что мы можем просто потерять год, потому что министерства, отвечающее за подготовку специалистов, ничего не сделали для определения этого приоритета у себя в ведомстве», – констатировал он.

«Давайте мы здесь, когда фракции выступают, поднимают проблемы, (будем) дальше реализовывать, искать там, где необходимы эти решения с участием профильного комитета и комитета по контролю. Потому что, ну что получается?.. Мы воздух сотрясаем... Надо в обязательном порядке при отчете министров здесь вот уже им задавать эти все вопросы, а не готовить их и потом озвучивать то, что приятно слышать», – заключил Володин.

Москва, Мария Соколова

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