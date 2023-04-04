Официальный курс доллара превысил 79 рублей

Банк России повысил на завтра, 5 апреля, официальный курс доллара почти на 1,5 рубля, европейской валюты – более чем на 2 рубля. «Американец» будет стоить 79,3563 рубля, «европеец» – 86,7207.

Стоит отметить, что сегодня в ходе торгов на Мосбирже курс американской валюты поднимался до 79,6 рубля, евро – до 87,1.

Таким образом продолжилась тенденция к ослаблению российской валюты. Накануне курс доллара превысил 78 рублей, евро торговался выше 85 рублей. При этом повышение стоимости нефти не повлияло на ситуацию.

По мнению аналитиков, негативное воздействие на курс национальной валюты оказывает дефицит бюджета, который увеличивается из-за роста расходов и сокращения валютной выручки экспортеров.

Москва, Светлана Антонова

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