Чиновники правительства РФ сорвали заседание комитета Госдумы

Комитет Госдумы по финансовому рынку отменил свое заседание из-за неявки чиновников правительства РФ необходимого ранга. Как пояснил глава комитета Анатолий Аксаков, в обсуждении должны принимать участие госслужащие не ниже уровня заместителя министров.

На заседании комитета планировалось рассмотреть отчет Центробанка за 2022 год. «Когда мы обсуждали этот вопрос, естественно, ставилась тема представительства. Хотел бы в начале заседания в присутствии руководителей департаментов, отделений, отделов министерств выразить свое недоумение тем, что представлены министерства уровнем ниже заместителя министра, что категорически не принимается при обсуждении такого важного вопроса», – сказал Аксаков, слова которого цитирует «Интерфакс».

Парламентарий подчеркнул, что пришедшие на заседание представители министерств должны проинформировать своих руководителей, что от парламента будет направлено соответствующее представление. При этом он посетовал, что многократные обещания об обеспечении соответствующего уровня дискуссии не выполняются.

В итоге заседание комитета перенесено на понедельник, 10 апреля.

Москва, Андрей Дорофеев

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