Застигнуты в противогазах: в подмосковной нарколаборатории изъяли почти 30 кг «синтетики»

Полицейские изъяли почти 30 кг мефедрона в нарколаборатории, которую создали в Подмосковье трое уроженцев Сахалина. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий около одного из гаражей, расположенных в городе Голицыно, полицейские задержали двух мужчин, одетых в противогазы и резиновые перчатки. Из открытого бокса шел сильный химический запах, а на полу было рассыпано порошкообразное вещество белого цвета. В ходе осмотра оперативники обнаружили и изъяли пакет с аналогичным порошком, канистры с различными химическими жидкостями и лабораторную посуду», – рассказала начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

По заключению эксперта, находившееся в пакете вещество, весом более 29 килограммов, содержит наркотическое средство мефедрон.

«По месту временного проживания злоумышленников задержан их сообщник, в кармане которого изъято два пакета с аналогичным наркотиком», – добавила Петрова.

По словам задержанных, они планировали сбыть наркотики через закладки на территории Одинцовского городского округа.

В отношении уроженцев Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.228.3 (незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ), ст. 30, ст.228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК РФ.

Одинцовским городским судом фигуранты заключены под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»