СК заинтересовался стендаперами Долгополовым и Оганисяном после шутки о питерском теракте

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку в связи с выступлением стендап-комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна, которые разыграли шутливую сценку на тему недавнего теракта, произошедшего в Санкт-Петербурге. Об этом сегодня сообщила пресс-служба СК РФ.

«Во время выступления на сцене в Берлине Долгополов и Оганисян обыграли в виде шутки обстоятельства теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. В рамках проверки действиям Долгополова и Оганисяна будет дана правовая оценка», – говорится в сообщении ведомства

Ранее сегодня депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась в Следственный комитет с просьбой дать правовую оценку действиям стендап-комиков.

Кроме того, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что организация обратится в Генпрокуратуру с аналогичной просьбой.

«В теракте пострадало 40 человек, 25 находятся в больницах, из них пятеро в тяжелом состоянии. Они вообще об их семьях подумали?... Я бы посмотрела, что бы с ними стало, если бы они в США такой стендап сняли про 9/11. Считаю, что все общество должно возмутиться подобными действиями в знак солидарности с родными пострадавших и заставить «комиков» извиниться», – написала она в своем телеграм-канале.

Москва, Андрей Дорофеев

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