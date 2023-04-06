В России активизировалась «пятая колонна» – депутат Госдумы

В России активизировала деятельность «пятая колонна» для провокации недовольства жителей страны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его оценке, наибольшее внимание направлено на жителей новых регионов РФ.

«Белиберда с переводом с военных на гражданскую (службу) и увода ответственности военных за призыв с перекладыванием на местное самоуправление региона на самом деле порождает массу проблем. А если усугубить их еще и вопросами, что электронное уведомление (о призыве в армию) является обязательным и после неприхода у вас есть административный штраф, то это идет вот в эту копилочку череды непонятных решений», – сказал депутат.

В числе странных решений Коломейцев назвал снижение закупочных цен на зерно и молоко, что вызвало резкое недовольство в регионах. «(В их числе) неправомерное решение судов, которые способствуют – вдумайтесь – в условиях посевной суд принимает решение, ограничивающее возможность фермера сеять, потому что у кого-то возник к нему вопрос. Вероятно, та самая «пятая колонна» сегодня активизировалась и возбуждает людей снизу», – заявил он.

Как считает парламентарий, что особое внимание «пятая колонна» уделяет работе с гражданами новых субъектов РФ. «У меня жалоба есть, что назначили замглавы администрации Амвросиевского района человека, который совсем недавно был уволен за грубое нарушение трудовой дисциплины и мздоимство. Ну как вы считаете, этот человек, будучи коррупционером, понесшим ответственность через суд, вдруг исправился что ли? С нашей точки зрения, это как раз порождает много вопросов недоверия к так называемой новой российской власти или власти, которая уже назначена в период, когда субъекты вошли в РФ», – пояснил Коломейцев.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»