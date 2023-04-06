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Четверг, 6 апреля 2023, 14:35 мск

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«В Минздраве завелись какие-то сомнительные личности»: в Госдуме заявили об угрозе продолжающейся «оптимизации» медицины

Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко пора «приземлять» – в его в ведомстве работают сомнительные личности, которые продолжают оптимизировать медицину. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое заявление сделал депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов в связи с принятием в окончательном чтении поправок в закон об основах охраны здоровья граждан, касающийся первой помощи. По его парламентария, изменения являются косметическими и не решают главной проблемы отрасли.

«К сожалению, этот законопроект хотя и правильный и, возможно, нужный, он не отменяет ключевой проблемы – оптимизации здравоохранения, от которой страдают все и вся система здравоохранения», – заявил Обухов.

Парламентарий обратил внимание, что за время оптимизации в государственных больницах число врачей сократилось с 700 до 350 тысяч. «Ни о какой доступности помощи в этих условиях говорить нельзя. Тревожит, что мы получаем обращения с новых территорий, что эта пресловутая российская оптимизация здравоохранения докатывается до вновь образованных субъектов РФ. В Донецке в Республиканском онкоцентре имени Бондаря сокращают целое онкохирургическое отделение, 8 онкохирургов – этот штучный, скажем там, продукт, по сути дела, выгоняют на улицу», – пояснил он.

«Это в условиях, когда на новых территориях и так проблемы с онкопомощью. А если взять Херсонскую или Запорожскую область, то соответствующие онкоучреждения оказались за линией боевого соприкосновения и сейчас все едут в Донецк», – отметил депутат.

«Думаю, это где-то у нас в Минздраве завелись, ну скажем так, не скажу враги народа, но какие-то сомнительные личности. Потому что я об этой теме говорил уже и на пленарном заседании, ушел запрос и в Минздрав господину Мурашко, а он здесь ничего плохого не видит. Будем господина Мурашко наверно приземлять и требовать, чтобы он обратил внимание на этот вопиющих случай – то, что происходит на новых территориях РФ», – подчеркнул Обухов.

Принятые сегодня поправки в закон об основах охраны здоровья граждан РФ расширяют понятие первой помощи и самопомощи. Теперь оказывать ее смогут обычные граждане при наличии у них соответствующей подготовки. Документ также касается порядка комплектации аптечек, который отдан на усмотрение Минздрава. Однако из их состава исчезла обязательность наличия дефибриллятора, ради которого пять лет назад вносились эти изменения в законодательство.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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