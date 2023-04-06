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Четверг, 6 апреля 2023, 16:25 мск

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Госдума обеспечила право на бесплатную юрпомощь для участников СВО и членов их семей

Сегодня нижняя палата парламента принята в первом чтении законопроект о предоставлении бесплатной юридической помощи всем участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей.

В документе также отмечается, что данная категория граждан несет не только существенные материальные издержки. «По информации, поступающей из субъектов РФ, нередки случаи реализации мошеннических «схем» под прикрытием деятельности организаций, оказывающих правовую поддержку военнослужащим (например, под предлогом ускорения получения выплат, полагающихся военнослужащим, обманным путем указанные выплаты получают злоумышленники, после чего конвертируют денежные средства в криптовалюту и скрываются)», – пояснили авторы законопроекта.

«С учетом сложившейся ситуации в настоящее время существует потребность в комплексном и системном обеспечении вышеуказанных граждан бесплатной квалифицированной правовой помощью. Данная задача может быть решена в рамках функционирования государственной системы бесплатной юридической помощи», – отмечается в документе.

Планируется, что данная норма будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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