Госдума одобрила налоговые уведомления через «Госуслуги»

Нижняя палата российского парламента приняла сразу во втором и третьем чтениях порядок предоставления физическими лицами документов в налоговые органы и получения от них уведомлений и требований через портал «Госуслуги».

Документ дает такое право налогоплательщикам-физлицам, имеющих подтвержденную учетную запись в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации» (ЕСИА). Порядок процедуры устанавливается Федеральной налоговой службой России по согласованию с Минцифры.

При этом оговаривается, что передача налоговым органом документов, содержащих сведения о налогоплательщике и составляющих налоговую тайну, в электронной форме через личный кабинет на портале «Госуслуг» осуществляется при наличии согласия на это налогоплательщика.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 июля 2023 года, но не ранее чем через месяц после его официального опубликования.

Москва, Мария Соколова

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