Назад в 1990-е? Курс доллара может взлететь до 250 рублей

России грозит рост цен, снижение покупательной способности населения и беспорядки на фоне возможного падения курса рубля до 250 за доллар. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такие прогнозы озвучили сегодня на пресс-конференции в Москве эксперты, комментируя последствия нынешнего обвала курса российской валюты.

В частности, заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников полагает, что в настоящее время нет объективных причин для падения курса рубля. «Не помню, чтобы доллар дешевел, не считая краткосрочного периода в прошлом году, когда доллар подскочил до 120 рублей, а потом упал. Исходя из житейского опыта могу сказать, что доллар дешеветь не будет. А если переходить на профессиональную основу, могу сказать: к любым колебаниям доллара, если исключить спекулятивную составляющую, которая очень большая на Московской валютной бирже, объективных посылок нет. Поэтому вопрос стоит по-другому – как быстро будет снижаться курс рубля по отношению к доллару? Он может быть быстрым, как в последние недели, медленным, как последние полгода, но тенденция сохраняется», – отметил он.

«Сейчас встал на ноги параллельный импорт и появилась большая потребность в твердой конвертируемой валюте – многие товары за юань не купишь, появился спрос на доллары в России и потихоньку вернулись спекулянты. А Центробанк вместо того, как многие эксперты ему предлагали установить коридор валютный, как это было в конце 90-х – начале 2000-х, он пустил все в свободное плавание», – пояснил Калашников.

Экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев считает, что ослабление рубля является потенциалом для развития страны. «Россия – экспортер… Чтобы при том же объеме экспорта была наша конкурентоспособность на внешних рынках, наш рубль должен дешеветь – тогда при нашей неэффективности, несоответствии технологических процессов современным уровням, производительности труда ниже мировых стандартов, наша продукция будет пользоваться спросом на мировом рынке. Мы должны понимать, что каждое ослабление рубля – это очередной триллион или два в доходы бюджета. Это потенциал роста пенсий, пособий, стабильности выплат, не повышения налогов. Это профицит бюджета, внутренняя стабильность и экономическое процветание», – заявил он.

«Если рубль 82 к доллару – это хорошо, если будет по 90 – это лучше, по 120 – это еще лучше. Если завтра ЦБ объявил бы коридор, к примеру, в 250 рублей за доллар, несмотря на все санкции, все инвесторы мира ринулись бы инвестировать в российскую экономику. Они нашли бы как обойти санкции, потому что, когда капитал видит варианты прибыли в 300% и больше, он пойдет на любые преступления», – сказал Змиев, подытожив, что «это не сказки, это четкий экономический расчет».

В этой связи заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин напомнил события 1990-х годов и подчеркнул, что инвестиции не придут в нищую страну. «Согласен, что при 120 рублях за доллар мы жили бы в совершенно другой стране. От себя добавлю, что мы очень сильно завидовали бы при этом Украине просто потому, что импортозависимость никуда не делась. Люди, которые рассуждают о стабильности при полуторакратной девальвации, просто никогда не слышали о таком явлении, как инфляция. Кстати говоря, задолженности по зарплате у нас не являются значимой проблемой уже 20 лет. У нас есть проблема покупательной способности этой зарплаты. Если мы делаем девальвацию рубля, то покупательная способность этой зарплаты падает в полтора раза. Люди подыхают, не переходят на заводы, которым привлечем иностранные инвестиции, а подыхают по очень простой причине – потому что производить что бы то ни было в стране, охваченной беспорядками, а при таком падении уровня жизни у нас будут беспорядки, нереально», – подчеркнул он.

«Пока мы остаемся в рамках ВТО, гораздо выгодней производить что-то у наших соседей. При девальвации завозить не очень выгодно, но мысль о том, что чем дешевле, тем лучше, – мы проходили в 90-е годы, не получилось. Потому что в нищую страну с падающим уровнем жизни инвестиции не идут», – пояснил депутат.

По его мнению, «Банк России, как либералы 90-х, поощряет финансовые спекуляции, и ослабление рубля вполне находится в этом русле». «Внутренние цены будут расти из-за ослабления рубля. Соответственно в рублях бюджет эти деньги получит, но покупательная способность этих денег как в 90-е годы не будет достаточна для нормального функционирования. А то, что мы не признаем официально реальную инфляцию, еще добавит к этому особый импульс. Так что разговоры про стабильность и успешное развитие в условиях резкого ослабления рубля – ну, как-бы приятно видеть людей, которые не помнят 90-х», – заключил Делягин.

Как сообщал «Новый День», сегодня курс доллара на Московской бирже днем поднялся выше 83 рублей впервые с апреля прошлого года, а евро стало дороже 91 рубля, следует из данных торгов. Рубль продолжает падать вопреки восстановлению мировых цен на нефть.

По итогам биржевых торгов Банк России повысил на выходные и понедельник официальный курс доллара до 82,3988 рубля, евро – до 90,2892.

Москва, Мария Соколова

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