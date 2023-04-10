«При Сталине они были бы расстреляны»: финансовые власти РФ по-прежнему ориентированы на Запад

Политика российских финансовых властей зачастую идет вразрез с развитием государства и сохраняет зависимость от США, считает глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. По его оценке, девальвация рубля подрывает внутренний рынок и делает ключевую ставку Банка России бесполезной для борьбы с инфляцией. Такое мнение эксперт высказал в комментарии РИА «Новый День».

«Ослаблением рубля подрывается внутренний спрос, внутренний рынок. Это удар несомненно и по рынку недвижимости. Вот у нас были рекордные объемы строительства в 2022 году. А кто это теперь будет покупать? Люди в шоке от происходящего. К тому же деньги прячутся срочно в валюту. Народ скупил, начиная с лета, огромное количество валюты. Эти деньги выводили из депозитов. Это ситуация еще и доверия… Вот в этом проблема использования этого фокуса с ослаблением рубля, потому что с точки зрения репутации и доверия это очень дорого стоит, это бьет по внутреннему покупателю. Вы по сути поддерживаете внешнего покупателя», – заявил Колташов.

Экономист обратил внимание на ошибки, которые были допущены финансовыми чиновниками Банка России и Минфина в начале специальной военной операции (СВО). «За такого рода ошибки во времена Сталина, они были бы расстреляны в 24 часа с конфискацией имущества. Потому что 300 млрд оставить врагу – это надо уметь. Когда началась СВО, даже если вас не предупредили военные, вы как финансовые управленцы должны сразу понять, что происходит на финансовом рынке. Вот как [глава ЦБ Эльвира] Набиуллина проснулась (24 февраля 2022 года), первое, что она должна была сказать – на месяц на каникулы фондовый рынок, немедленно закрыть весь вывод капитала из России. Немедленно! Все закрыть! Первоначально хотя бы на три дня – пока мы не разберемся в ситуации и не согласуем с Кремлем и с военными», – полагает он.

«Вместо этого, несколько дней продолжалась паника на фондовом рынке, иностранные капиталы выскочили из российских бумаг, оставили нам руины на фондовом рынке, вывели деньги в валюту, обрушили рубль и ушли с этими деньгами. «Прекрасная» работа! И даже если размещение резервов в бумагах Евросоюза – это было решение более высокого порядка, не ЦБ, здесь просто не предвиделись такие меры ЕС, самоубийственные на самом деле для его экономики… Если вы даже не можете решить вопрос без санкции президента по поводу резервов, вы должны оценить ситуацию, начать выводить деньги, найти способ вывести в банки в нейтральные страны – в Китай, например, срочно продавать облигации, выводить деньги из ЕС, отовсюду. Срочно эвакуироваться с рынков западных. Вы должны были этим заняться», – считает эксперт.

Колташов подчеркнул, что все это ЦБ и Минфин начали делать только через несколько дней после того, как президент РФ Владимир Путин провел совещание с участием премьер-министра Михаила Мишустина, где были даны указания что делать – «сами финансовые чиновники этого придумать почему-то не могли».

«Как интересно у нас получается… Почему-то им нужно было, чтобы Путин и Мишустин им подсказали. Какие люди, какие специалисты… почему были бы расстреляны при Сталине, потому что такого быть не должно. Это не президент и премьер-министр должны собирать совещание государственных ведомств, а это должны быть инициативы финансистов. Они должны были доложить президенту и премьер-министру, что меры приняты такие и такие, есть необходимость провести спецсовещание для принятия дополнительных мер, которые будут согласованы на уровне президента и главы правительства», – подчеркнул Колташов.

Как полагает эксперт, что в нынешних условиях девальвации рубля также можно было избежать, получив рекордные доходы бюджета за счет аренды госимущества. «У нас ослабление рубля – это способ поддержать экспорт стали из России, к примеру. Ну хорошо, запустите крупный государственный проект нам нужно построить новые железные дороги в Сибири просто потому, что теперь отгрузка товаров идет из приморских портов, в основном. Там нужно развивать сеть, строить, строить и строить. Вот вся сталь туда и уйдет. Для этого нужны просто специальные затраты. Где взять деньги? Предоставьте Банку России в аренду какой-нибудь пакет акций, например, Сбербанка, который контролируется правительством. Дайте их в аренду на полгода и все. Даже дивиденды пусть они не выплачивают Банку России, получит правительство», – предложил эксперт.

«Не делают потому, что неолиберальная экономическая доктрина предполагает, что экономический рост должен генерироваться где-то в ядре мировой системы, то есть в США. Если там нет роста, то нам не нужно создавать собственные механизмы разгона экономики. Это все наполовину предательство. Вот это проблема – сидим и ждем. Военное производство удалось разогнать – это хорошо, но целый ряд вещей можно было бы сделать по-другому. Нам очень нужно строить много дорог в Сибири, потому что оттуда пойдут грузы на восток. И через Сибирь пойдут в Европы грузы, зерно, например. Нужно развивать там транспортные сети. Тогда и города там будут расти, все будет расти», – подчеркнул он.

В этой связи эксперт обратил внимание на противоречивость внутрироссийской политики. «Несмотря на то, что у нас направляющая правильная, у нас есть сильнейшие силы, которые отклоняют эту правильную траекторию движения экономической политики. Это весьма влиятельные силы, которые предлагают, мягко говоря, небезупречные решения в финансовой области, а иногда просто вредные. Тогда как нужно использовать другие инструменты. Вот ключевая ставка 7,5% Банка России должна останавливать инфляцию. Да как она вообще будет влиять на инфляцию, когда у нас за 8 месяцев три девальвации рубля?! Какая ставка повлияет? Будет эта ставка 3% или 33%, она никак ни на что не будет влиять. Вот эти противоречия очень существенны», – заключил Колташов.

Москва, Мария Соколова

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