Система здравоохранения в России требует лечения: неравенство в доступности и нехватка средств

Проблемы в первичном звене здравоохранения, доступ к лекарствам в малых населенных пунктах, как и вся система гособеспечения медпрепаратами, требует лечения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказала сегодня проректор Тверского государственного медицинского университета Алла Соловьева на «круглом столе» в Госдуме. По ее оценке, проблема доступности лекарств при амбулаторном излечении гораздо шире льготного обеспечения.

«В эффективных и качественных препаратах нуждается практически каждый пациент. Не должно быть разницы между лекарственным обеспечением и видом медпомощи. Если доступность препаратов при амбулаторном лечении снижена, фактически снижено качество оказания медпомощи. Назначая препарат, врач должен быть уверен, что его рекомендации будут выполнены. На деле это оказывается не всегда так, поскольку у нас имеется неравенство в доступности лекарственных препаратов. Выражается это в экономических барьерах, ограничение физической доступности препаратов и территориальных барьерах», – пояснила Соловьева.

Эксперт обратила внимание, что порядка 55% россиян не могут приобрести лекарства в связи с отсутствием или нехваткой средств. «Когда пациент выписывается из стационара, нередко он не может продолжить необходимое лечение из-за нехватки средств. Это ведет к повторным обострениям заболевания, развитию осложнений, дополнительному финансовому бремени за систему здравоохранения, прежде всего, госпитальный сегмент, на семью, на работодателя, на государство», – отметила она.

«Коллеги из университета провели оценку доступности оральных коагулянтов при COVID-19. Это основной препарат, который реально может снизить смертность от ковида и предотвратить развитие, а также течение постковидного синдрома. Вывод – препараты пероральных антикоагулянтов прямого действия при амбулаторном поликлиническом лечении пациентов с COVID-19 для населения Тверской области относится к категории высокозатратных по отношению к прожиточному минимуму, МРОТ и средней зарплате. Отсюда и те результаты по смертности, которые мы видим в регионе», – подчеркнула эксперт.

Соловьева привела также в пример артериальную гипертонию – главный фактор риска развития инфарктов, инсультов и ряда других заболеваний, как пример проблем в первичном звене здравоохранения. «Мы можем строить много сосудистых центров, развивать высокие технологии, систему эндоваскулярной хирургии до бесконечности – это все очень хорошо. Но это говорит о том, что у нас пробуксовывает первичное звено здравоохранения, нет профилактики сосудистых осложнений, а это в принципе 20-30 рублей в день на человека – гипертоника. То есть 20-30 рублей в день позволяет нам взять под контроль гипертонию. И на 20-30-50% снизить риск инфарктов, инсультов», пояснила она.

«У нас повысился вес лекарств с ценой выше 500 рублей, вырос он на 4%, и сейчас эти препараты в аптеках составляют 55% от стоимости других препаратов. А вот удельный вес лекарств, которые ниже 50 рублей снизился и сейчас составляет 1,8%. В связи с этим любое снижение этого экономического бремени – это благо для пациентов, для врачей, для страны. В идеале – принятие закона о всеобщем лекарственном обеспечении», – полагает Соловьева.

Эксперт считает, что изменение законодательной базы поможет преодолеть еще один барьер – физическую доступность лекарственных препаратов. «Информированность наших граждан о лекарственных средствах может вызывать нездоровый спрос, ажиотаж, пропажу препаратов, которые кому-то действительно и реально нужны. Большинство пациентов, их порядка 60%, черпают информацию от врача, но остальные – это Интернет, рекомендации друзей, аптек и так далее. И здесь, конечно, надо наводить порядок и ужесточать контроль за той информацией, которая идет к пациентам. Очень серьезный процент – порядка 30% занимает непроверенная информация о лекарственных препаратах, что порождает самолечение, приводит к отсутствию наблюдения за течением болезни со стороны врача. И даже антибиотикорезистентность во многом с этим связана», – подчеркнула она.

Соловьева также обратила внимание, что существующая система создает территориальный барьер доступа к лекарственным препаратам. «Если в крупных городах в каждом доме может быть 2-3 аптеки, для жителей сельской местности, отдаленных районов и поселков – это очень большая проблема. Тверская область простирается на 420 км, мы лидеры среди малочисленных поселков, и у нас очень много таких образований, где живет 2-3-5 человек. В проекте закона вопрос предлагают решать через фельдшеров. Но, к сожалению, дефицит фельдшеров очень большой. ФАПы стоят пустыми. Несмотря на то, что они строятся, к сожалению, они часто остаются просто пустыми зданиями», – констатировала эксперт.

Москва, Мария Соколова

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