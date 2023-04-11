российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 11 апреля 2023, 16:01 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи вейпов детям

Сегодня нижняя палата российского парламента принята в первом чтении законопроект об ужесточении правил оборота вейпов и запрете продажи детям подобных устройств, в том числе, безникотиновых. Документ был внесен в Госдуму на прошлой неделе при соавторстве почти 400 депутатов.

«Исследования показали, что потребление электронных сигарет (вейпинг) воздействует на защитные барьеры легких, провоцируя фиброз, развитие хронического бронхита, повышает риск развития инфаркта миокарда и инсульта, онкологических заболеваний, неблагоприятно влияет на репродуктивную систему человека, формируется никотиновая зависимость», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ вводит запрет на обращение жидкостей для вейпов, в том числе безникотиновых, содержащих ароматизаторы или добавки, усиливающие никотиновую зависимость. Планируется, что перечень таких добавок будет определять правительство.

Как уточняется, на ярмарках, выставках, дистанционным способом или с использованием автоматов торговля вейпами будет запрещена. Законопроект также не допускает выкладку и демонстрацию таких устройств в торговом объекте, кроме ознакомления по просьбе конкретного покупателя.

Кроме этого, для сокращения спроса на такую продукцию будет введен запрет на систему скидок, в том числе с помощью купонов и талонов.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

Госдума продлила кредитные каникулы / Управление эпидемиями и численностью населения: Госдума заслушала итоги расследования деятельности биолабораторий США на Украине / Система здравоохранения в России требует лечения: неравенство в доступности и нехватка средств / В Госдуме обратили внимание на проблемы с лекарственным обеспечением россиян: задача, поставленная Путиным, на грани срыва / Явка в военкомат станет обязательной: Госдума узаконит вручение повесток призывникам через «Госуслуги» и почту / Госдума одобрила налоговые уведомления через «Госуслуги» / Госдума обеспечила право на бесплатную юрпомощь для участников СВО и членов их семей / Госдума одобрила продление кредитных каникул

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Здоровье, Общество, Россия, Экономика, Госдума,