Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи вейпов детям

Сегодня нижняя палата российского парламента принята в первом чтении законопроект об ужесточении правил оборота вейпов и запрете продажи детям подобных устройств, в том числе, безникотиновых. Документ был внесен в Госдуму на прошлой неделе при соавторстве почти 400 депутатов.

«Исследования показали, что потребление электронных сигарет (вейпинг) воздействует на защитные барьеры легких, провоцируя фиброз, развитие хронического бронхита, повышает риск развития инфаркта миокарда и инсульта, онкологических заболеваний, неблагоприятно влияет на репродуктивную систему человека, формируется никотиновая зависимость», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ вводит запрет на обращение жидкостей для вейпов, в том числе безникотиновых, содержащих ароматизаторы или добавки, усиливающие никотиновую зависимость. Планируется, что перечень таких добавок будет определять правительство.

Как уточняется, на ярмарках, выставках, дистанционным способом или с использованием автоматов торговля вейпами будет запрещена. Законопроект также не допускает выкладку и демонстрацию таких устройств в торговом объекте, кроме ознакомления по просьбе конкретного покупателя.

Кроме этого, для сокращения спроса на такую продукцию будет введен запрет на систему скидок, в том числе с помощью купонов и талонов.

Москва, Мария Соколова

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