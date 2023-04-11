Госдума продлила кредитные каникулы

Сегодня нижняя палата парламента утвердила в третьем, окончательном чтении продление до конца 2023 года кредитных каникул для граждан, индивидуальных предпринимателей (ИП), а также малого и среднего бизнеса (МСП).

Согласно документу, физлицо, индивидуальный предприниматель или заемщик, относящийся к субъектам МСП, работающий в определенных правительством РФ отраслях, до 31 декабря вправе обратиться к кредитору с требованием об изменении условий договора вплоть до приостановления исполнения своих обязательств на срок, определенный заемщиком. Такой порядок распространяется на договоры по кредиту или займу, обязательства по которому, в том числе, обеспечены ипотекой.

Напомним, решение о кредитных каникулах было принято в период распространения коронавирусной инфекции с 1 апреля 2020 года. Граждане, ИП и субъекты МСП могли им воспользоваться в случае снижения дохода на 30% и более.

В условиях введения санкций против РФ эта мера была продлена до 31 марта 2023 года.

Ранее Банк России сообщал, что с марта прошлого года граждане РФ воспользовались кредитными каникулами на 2 трлн рублей. Программа помогла большинству заемщиков вернуться к нормальному графику платежей.

Москва, Мария Соколова

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