Госдума приняла закон об электронных повестках в военкомат

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила сразу во втором и третьем чтении законопроект о новых видах оповещения граждан о призыве на военную службу. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ предусматривает также создание единого реестра военнообязанных.

Согласно нововведениям, направление традиционных повесток призывникам будет дублироваться оповещением в электронной форме через личный кабинет военнообязанных на портале госуслуг или в многофункциональных центрах. При этом онлайн-повестки наравне с бумажными будут иметь одинаковую юридическую силу, и считаться врученными с момента размещения в личном кабинете.

Вместе с тем вводится оповещение о воинском призыве с помощью заказного письма, которое будет считаться доставленным даже без подписи призывника. Его также будут дублировать электронной повесткой.

Кроме того, предусмотрена обязательная личная явка призывника в военкомат. Если военнообязанный не получает повестку либо делает вид, что не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течении двух недель добровольно явиться в военкомат. В противном случае ему грозят ограничения. В частности, с цифровой подписью военного комиссара придет уведомление, что вводится ограничение на выезд и предупреждение о том, что последуют другие ограничительные меры. Если военнообязанный вновь не явится в военкомат, через 20 дней он может лишиться возможности управления транспортным средством, а также заключать сделки с недвижимостью и брать кредиты и займы.

В законопроекте также оговаривается, что для формирования единого реестра военнообязанных МВД, ФНС, ЦИК, федеральные суды, Фонд пенсионного и социального страхования РФ, медицинские организации, образовательные и научные организации, Минпросвещения, органы госвласти субъектов РФ будут обязаны в электронном виде предоставлять необходимые сведения о россиянах.

Москва, Мария Соколова

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