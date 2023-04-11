российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 11 апреля 2023, 17:49 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Госдума приняла закон об электронных повестках в военкомат

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила сразу во втором и третьем чтении законопроект о новых видах оповещения граждан о призыве на военную службу. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ предусматривает также создание единого реестра военнообязанных.

Согласно нововведениям, направление традиционных повесток призывникам будет дублироваться оповещением в электронной форме через личный кабинет военнообязанных на портале госуслуг или в многофункциональных центрах. При этом онлайн-повестки наравне с бумажными будут иметь одинаковую юридическую силу, и считаться врученными с момента размещения в личном кабинете.

Вместе с тем вводится оповещение о воинском призыве с помощью заказного письма, которое будет считаться доставленным даже без подписи призывника. Его также будут дублировать электронной повесткой.

Кроме того, предусмотрена обязательная личная явка призывника в военкомат. Если военнообязанный не получает повестку либо делает вид, что не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течении двух недель добровольно явиться в военкомат. В противном случае ему грозят ограничения. В частности, с цифровой подписью военного комиссара придет уведомление, что вводится ограничение на выезд и предупреждение о том, что последуют другие ограничительные меры. Если военнообязанный вновь не явится в военкомат, через 20 дней он может лишиться возможности управления транспортным средством, а также заключать сделки с недвижимостью и брать кредиты и займы.

В законопроекте также оговаривается, что для формирования единого реестра военнообязанных МВД, ФНС, ЦИК, федеральные суды, Фонд пенсионного и социального страхования РФ, медицинские организации, образовательные и научные организации, Минпросвещения, органы госвласти субъектов РФ будут обязаны в электронном виде предоставлять необходимые сведения о россиянах.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

В России будет упрощен миграционный учет иностранцев / Госдума упростила процедуру признания участников СВО пропавшими без вести и погибшими / Госдума продлила кредитные каникулы / Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи вейпов детям / Управление эпидемиями и численностью населения: Госдума заслушала итоги расследования деятельности биолабораторий США на Украине / Система здравоохранения в России требует лечения: неравенство в доступности и нехватка средств / В Госдуме обратили внимание на проблемы с лекарственным обеспечением россиян: задача, поставленная Путиным, на грани срыва / Явка в военкомат станет обязательной: Госдума узаконит вручение повесток призывникам через «Госуслуги» и почту

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Политика, Россия, Госдума, Частичная мобилизация,