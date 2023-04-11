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Вторник, 11 апреля 2023, 17:49 мск

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Госдума упростила процедуру признания участников СВО пропавшими без вести и погибшими

Сегодня нижняя палата парламента приняла во втором и третьем чтениях поправки законодательство, которые сокращают сроки признания без вести пропавшими и погибшими участников специальной военной операции (СВО). Новая норма будет касаться также заключивших контракты с военными компаниями, сотрудников правоохранительных органов и граждан, проживающих или временно находящихся в зоне проведения СВО.

Согласно документу, для признания участника СВО безвестно отсутствующим не нужно будет ждать два года с момента окончания военных действий. Для этого будет достаточно, если командир воинской части или другое уполномоченное должностное лицо в течение шести месяцев не представит сведения о нахождении человека членам его семьи.

При этом, если гражданин пропал без вести в условиях, дающих основание предполагать его гибель, и в течение шести месяцев нет сведений о месте его пребывания, он может быть объявлен умершим. Для этого в суд необходимо будет предоставить справку, форму которой утвердит правительство. В этом случае гражданин может быть признан умершим через шесть месяцев.

Уточняется, что такие нормы необходимы «для производства различных социальных и страховых выплат и оказания мер социальной поддержки» членам семей погибших военнослужащих.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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