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Вторник, 11 апреля 2023, 17:49 мск

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В России будет упрощен миграционный учет иностранцев

Госдума приняла во втором чтении законопроект, упрощающий миграционный учет иностранцев и лиц без гражданства. При наличии личного кабинета в государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (ЕГПУ), такие люди получат право самостоятельно уведомлять органы учета о месте своего пребывания в России.

Согласно документу, главным условием использования такой системы онлайн-учета является регистрация в ЕГПУ собственника жилого помещения, где планирует зарегистрироваться приезжий. «При согласовании принимающей стороны уведомление о прибытии будет автоматически передано в орган миграционного учета для фиксации необходимых сведений», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При этом отмечается, такая система не даст негативного эффекта для интересов безопасности РФ и станет «дополнительным элементом противодействия фиктивной постановке иностранных граждан на учет».

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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